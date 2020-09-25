Норвегія приєдналася до заяв про нелегітимність Лукашенка

Норвегія заявила, що непрозорі вибори і таємна "інавгурація" не надають Александру Лукашенку легітимності як новому президенту Білорусі.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву оприлюднив державний секретарем міністерства закордонних справ Норвегії Аудун Халворсен.

"Напівтаємні "інавгурації" не надають легітимності. "Інавгурація" Лукашенка лише поглиблює політичну кризу у Білорусі.

МЗС Новегії повторює свій заклик до влади країни утриматися від застосуваня сили та розпочати серйозний діалог з опозицією. Вибори не були ані вільними, ані чесними", - заявив Аудун Халворсен.

Semi-secret «inaugurations» do not confer legitimacy. #Lukashenko s «inauguration» only deepens political crisis in #Belarus. @NorwayMFA repeats call for authorities to abstain from violence and engage in serious dialogue with opposition. Election neither free nor fair. — Audun Halvorsen (@auhalvor) September 24, 2020

Нагадаємо, 23 вересня Александр Лукашенко провів таємну церемонію інавгурації, яка не анонсувалася та не транслювалася на державних радіо й телебаченні.

Члени Координаційної ради опозиції Білорусі після цього закликали до безстрокової акції непокори Лукашенку, увечері в Білорусі продовжилися масові акції протесту.

Про невизнання Лукашенка легітимним президентом чи сумнів у його легітимності заявили низка інших країн Європи, Євросоюз, США та Канада.

Увечері 23 вересня міністр закордонних справ України доєднався до колег з держав ЄС, заявивши, що "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним президентом.

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