Норвегія приєдналася до заяв про нелегітимність Лукашенка

Норвегія заявила, що непрозорі вибори і таємна "інавгурація" не надають Александру Лукашенку легітимності як новому президенту Білорусі.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву оприлюднив державний секретарем міністерства закордонних справ Норвегії Аудун Халворсен.

"Напівтаємні "інавгурації" не надають легітимності. "Інавгурація" Лукашенка лише поглиблює політичну кризу у Білорусі.

МЗС Новегії повторює свій заклик до влади країни утриматися від застосуваня сили та розпочати серйозний діалог з опозицією. Вибори не були ані вільними, ані чесними", - заявив Аудун Халворсен.

Semi-secret «inaugurations» do not confer legitimacy. #Lukashenko s «inauguration» only deepens political crisis in #Belarus. @NorwayMFA repeats call for authorities to abstain from violence and engage in serious dialogue with opposition. Election neither free nor fair.