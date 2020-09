Норвегия присоединилась к заявлениям о нелегитимности Лукашенко

Норвегия заявила, что непрозрачные выборы и тайная "инаугурация" не придают Александру Лукашенко легитимности как новому президенту Беларуси.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление обнародовал государственный секретарь министерства иностранных дел Норвегии Аудун Халворсен.

"Полутайная "инаугурация" не придает легитимности. "Инаугурация" Лукашенко только углубляет политический кризис в Беларуси.

МИД Новегии повторяет свой призыв к властям страны воздержаться от применения силы и начать серьезный диалог с оппозицией. Выборы не были ни свободными, ни честными", - заявил Аудун Халворсен.

