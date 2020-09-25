Норвегия присоединилась к заявлениям о нелегитимности Лукашенко

Норвегия заявила, что непрозрачные выборы и тайная "инаугурация" не придают Александру Лукашенко легитимности как новому президенту Беларуси.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление обнародовал государственный секретарь министерства иностранных дел Норвегии Аудун Халворсен.

"Полутайная "инаугурация" не придает легитимности. "Инаугурация" Лукашенко только углубляет политический кризис в Беларуси.

МИД Новегии повторяет свой призыв к властям страны воздержаться от применения силы и начать серьезный диалог с оппозицией. Выборы не были ни свободными, ни честными", - заявил Аудун Халворсен.

Semi-secret «inaugurations» do not confer legitimacy. #Lukashenko s «inauguration» only deepens political crisis in #Belarus. @NorwayMFA repeats call for authorities to abstain from violence and engage in serious dialogue with opposition. Election neither free nor fair. — Audun Halvorsen (@auhalvor) September 24, 2020

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, которая не анонсировалась и не транслировалась на государственных радио и телевидении.

Члены Координационного совета оппозиции Беларуси после этого призвали к бессрочной акции неповиновения. Вечером в Беларуси продолжились массовые акции протеста.

О непризнании Лукашенко легитимным президентом или сомнении в его легитимности заявили ряд других стран Европы, Евросоюз, США и Канада.

Вечером 23 сентября министр иностранных дел Украины присоединился к коллегам из государств ЕС, заявив, что "инаугурация" Лукашенко не означает его признания легитимным президентом.

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