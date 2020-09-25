У Словаччині вперше понад 400 хворих на коронавірус за добу

У Словаччині підтвердили 419 нових випадків зараження коронавірусом за останню добу, вперше з початку пандемії щоденна кількість перевищила чотири сотні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на словацьке видання Teraz.

За даними Національного центру медичної інформації, за добу було перевірено 5540 зразків тестів. 58 пацієнтів вилікувалися від COVID-19. Смертей у зв'язку з коронавірусом не було.

Щоденний антирекрод нових інфікованих оновлюється у Словаччині третій день поспіль. Загальна кількість інфікованих з початку епідемії досягла 8048, число загиблих - 41.

Прем'єр-міністр Ігор Матович заявив, що активне зростання нових випадків пов'язане з тим, що "нерозсудливість, легковажність і егоїзм перемогли".

"Постійні нападки, сумніви в небезпеці COVID, театральне ігнорування заходів, висміювання тих, хто їх дотримується... принесли результати. Підсумки "боротьби за свободу", яка тепер відніме свободу у всіх", - написав він на своїй сторінці в Facebook.