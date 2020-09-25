В Словакии впервые более 400 больных коронавирусом за сутки

В Словакии подтвердили 419 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки, впервые с начала пандемии ежедневное количество превысило четыре сотни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на словацкое издание Teraz.

По данным Национального центра медицинской информации, за сутки было проверено 5540 образцов тестов. 58 пациентов излечились от COVID-19. Смертей в связи с коронавирусом не было.

Ежедневный антирекорд новых инфицированных обновляется в Словакии третий день подряд. Общее количество инфицированных с начала эпидемии достигло 8048, число погибших - 41.

Премьер-министр Игорь Матович заявил, что активный рост новых случаев связано с тем, что "безрассудство, легкомыслие и эгоизм победили".

"Постоянные нападки, сомнения в опасности COVID, театральное игнорирование мер, высмеивание тех, кто их придерживается... принесли результаты. Итоги "борьбы за свободу", которая теперь отнимет свободу у всех", - написал он на своей странице в Facebook.