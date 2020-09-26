Напад з ножем у Парижі: другого підозрюваного відпустили

Другого підозрюваного, затриманого у зв’язку з нападу з ножем і пораненням чотирьох осіб у Парижі, відпустили, з’ясувавши, що він не був спільником.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Слідство підтвердило правдивість слів чоловіка про те, що він був свідком нападу і після цього кинувся переслідувати нападника, відтак могло здаватися, що він втікав разом з ним.

Головний підозрюваний, якого затримали поблизу Бастилії невдовзі після нападу, залишається під вартою, як і ще п’ять інших осіб. За інформацією видання Le Figaro, вони також родом з Пакистану і проживали за тією ж адресою, що й імовірний нападник.

Напередодні міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен заявив, що напад "вочевидь є ісламістською терористичною атакою".

Міністр розповів, що основний підозрюваний - вихідець із Пакистану, йому 18 років. Він приїхав до Франції ще 3 роки тому. Досі правоохоронці не помічали будь-яких ознак, що він є прихильником радикальних поглядів.

Нагадаємо, напад стався вранці 25 вересня в 11 окрузі Парижу, поблизу бульвару Рішара Ленуара, де раніше знаходилася редакція Charlie Hebdo.

Нападник поранив чотирьох людей, з них двоє - у важкому стані.