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Напад з ножем у Парижі: другого підозрюваного відпустили

Субота, 26 вересня 2020, 12:20

Другого підозрюваного, затриманого у зв’язку з нападу з ножем і пораненням чотирьох осіб у Парижі, відпустили, з’ясувавши, що він не був спільником. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Слідство підтвердило правдивість слів чоловіка про те, що він був свідком нападу і після цього кинувся переслідувати нападника, відтак могло здаватися, що він втікав разом з ним.

Головний підозрюваний, якого затримали поблизу Бастилії невдовзі після нападу, залишається під вартою, як і ще п’ять інших осіб. За інформацією видання Le Figaro, вони також родом з Пакистану і проживали за тією ж адресою, що й імовірний нападник. 

Напередодні міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен заявив, що напад "вочевидь є ісламістською терористичною атакою". 

Міністр розповів, що основний підозрюваний - вихідець із Пакистану, йому 18 років. Він приїхав до Франції ще 3 роки тому. Досі правоохоронці не помічали будь-яких ознак, що він є прихильником радикальних поглядів. 

Нагадаємо, напад стався вранці 25 вересня в 11 окрузі Парижу, поблизу бульвару Рішара Ленуара, де раніше знаходилася редакція Charlie Hebdo.

Нападник поранив чотирьох людей, з них двоє - у важкому стані.

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Франція тероризм
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