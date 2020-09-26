Нападение с ножом в Париже: второго подозреваемого отпустили

Второго подозреваемого, задержанного в связи с нападения с ножом и ранением четырех человек в Париже, отпустили, выяснив, что он не был сообщником.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Следствие подтвердило правдивость слов мужчины о том, что он был свидетелем нападения и после этого бросился преследовать нападающего, поэтому могло показаться, что он убегал вместе с ним.

Главный подозреваемый, которого задержали возле Бастилии вскоре после нападения, остается под стражей, как и еще пять других лиц. По информации издания Le Figaro, они также родом из Пакистана и проживали по тому же адресу, что и предполагаемый нападающий.

Накануне министр внутренних дел Жераль Дарманен заявил, что нападение "очевидно является исламистской террористической атакой".

Министр рассказал, что главный подозреваемый - выходец из Пакистана, ему 18 лет. Он приехал во Францию ​​еще 3 года назад. До сих пор правоохранители не замечали каких-либо признаков, что он является сторонником радикальных взглядов.

Напомним, нападение произошло утром 25 сентября в 11 округе Парижа, вблизи бульвара Ришара Ленуара, где раньше находилась редакция Charlie Hebdo.

Нападающий ранил четырех человек, из них двое - в тяжелом состоянии.