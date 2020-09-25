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У Парижі невідомий з ножем поранив 4 людей поруч з колишньою редакцією Charlie Hebdo

П'ятниця, 25 вересня 2020, 13:55

У Парижі нападник, озброєний ножем, поранив чотирьох осіб холодною зброєю біля колишньої редакції сатиричного видання Charlie Hebdo.

Як повідомляє "Європейська правда", про це з посиланням на поліцію повідомляють французькі ЗМІ, серед яких AFP та BFMTV.

Напад стався вранці в 11 окрузі Парижу, поблизу бульвару Рішара Ленуара, де раніше знаходилася редакція Charlie Hebdo.

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За останньою інформацією, нападник поранив чотирьох людей, з них двоє - у важкому стані.

Повідомляється, що нападник та, ймовірно, його спільник втекли з місця подій, поліція розшукує обох. Оновлено: повідомляється, що одного з підозрюваних затримали поблизу Бастилії.

Поліція оточила район нападу, парижан просять уникати його. На місце прибули значні сили правоохоронців, пожежники та медики.

З трансляції BFMTV
З трансляції BFMTV

П'ять шкіл у кварталі поруч з місцем нападу закрили на вхід та вихід, батьків молодших учнів просять не йти забирати їх зі школи, доки ситуація не заспокоїться.

Також повідомляється, що у кварталі виявили підозрілий пакунок.

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