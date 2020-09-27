Консультативна місія ЄС відкрила представництво в Маріуполі

У Маріуполі відкрили Регіональне представництво Консультативної місії Європейського Союзу (КМЄС).

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі місії.

Це вже четвертий за рахунком регіональний підрозділ, який відкриває місія з моменту свого заснування у 2014 році. Три інші представництва КМЄС працюють в Одесі (з 2018 року), Львові та Харкові (з 2016 року), а Головний офіс розташований у Києві.

Регіональний підрозділ КМЄС надаватиме всебічну підтримку державним органам Донецької області для сприяння успішному реформуванню сектору цивільної безпеки.

У Регіональному представництві КМЄС у Маріуполі працюють 20 експертів із 10 країн (Бельгія, Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Нідерланди, Румунія та Україна).

Експерти з ЄС допомагатимуть місцевим партнерам КМЄС розбудовувати інституційну спроможність. Для цього експерти проводитимуть стратегічні консультації, братимуть участь у розробленні стратегій, проводитимуть тренінги та надаватимуть технічну підтримку (зокрема, є можливим і надання обладнання).

"Рішення держав-членів ЄС щодо розширення нашої діяльності у південно-східному регіоні України зумовлене твердим наміром Євросоюзу продемонструвати свою підтримку і готовність сприяти розвитку спроможностей на регіональному рівні на всій території країни. Україна має можливість продовжувати розвивати свою правоохоронну систему на місцях. Тож КМЄС готова сприяти сталому розвитку регіону, надаючи своїм партнерам рекомендації стратегічного характеру і ресурсну підтримку", - сказав голова КМЄС Антті Хартікайнен на церемонії відкриття офісу.