Азербайджан і Вірменія опублікували відео знищення бойової техніки один одного

Міністерства оборони Азербайджану і Вірменії оприлюднили відео, на яких нібито зображені моменти знищення військової техніки обох сторін, при цьому обидва відомства спростовують втрати техніки.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Міноборони Вірменії опублікувало кілька відео, на яких, за повідомленням, зображене знищення танків азербайджанської армії. Баку заперечує втрати бронетехніки.

Офіційно було визнано тільки, що був збитий один вертоліт, пілоти якого вижили.

Міноборони Азербайджану після цього оприлюднило відео, на якому нібито зображено момент знищення вірменської військової техніки.

"В результаті контрнаступу підрозділів азербайджанської армії на різних напрямках фронту було знищено велику кількість живої сили і військової техніки вірменських військ. На відео представлений момент знищення бойової техніки супротивника", - йдеться у підписі до відео.

Пізніше в Баку заявили, що їхні війська зайняли декілька сіл в регіоні Нагірного Карабаху, Єреван це спростовує.

Нагадаємо, Вірменія і Азербайджан вранці почали бойові дії і звинуватили один одного в ескалації насильства в Нагірному Карабаху.

За кілька годин Вірменія оголосила мобілізацію і військовий стан.

Попередні обстріли на кордоні Вірменії та Азербайджану, в результаті яких загинули кілька десятків людей, сталися в середині липня. Під час збройних зіткнень була підтверджена загибель 13 військових, серед них генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів.

Слід зазначити, що попередні бойові дії проходили на міжнародно визнаному кордоні, тоді як сьогоднішнє загострення відбувається безпосередньо у Нагірному Карабаху.

Детальніше читайте у статті – "Що сталося на кордоні Азербайджану та Вірменії і до чого тут Україна"