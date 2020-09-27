Азербайджан и Армения опубликовали видео уничтожения боевой техники друг друга

Министерства обороны Азербайджана и Армении обнародовали видео, на которых якобы запечатлена момент уничтожения военной техники обеих сторон, при этом оба ведомства опровергают потери техники.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Минобороны Армении опубликовало несколько видео, на которых, по сообщению, запечатлено уничтожение танков азербайджанской армии. Баку отрицает потери бронетехники.

Официально было признано только, что был сбит один азербайджанский вертолет, пилоты которого выжили.

Минобороны Азербайджана после этого обнародовало видео, на котором якобы запечатлен момент уничтожения армянской военной техники.

"В результате контрнаступления подразделений азербайджанской армии на различных направлениях фронта было уничтожено большое количество живой силы и военной техники армянских войск. На видео представлен момент уничтожения боевой техники противника", – говорится в подписи к видео.

Позже в Баку заявили о занятии их войсками нескольких сел в регионе Нагорного Карабаха, Ереван это опровергает.

Напомним, в воскресенье Армения и Азербайджан начали боевые действия в Нагорном Карабахе и обвинили друг друга в эскалации насилия.

Через несколько часов Армения объявила мобилизацию и военное положение.

Предыдущие обстрелы на границе Армении и Азербайджана, в результате которых погибли несколько десятков человек, произошли в середине июля. Во время вооруженных столкновений была подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров.

Следует отметить, что предыдущие боевые действия проходили на международно признанном границе, тогда как сегодняшнее обострение происходит в Нагорном Карабахе.

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