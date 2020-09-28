США застерегли іноземні сили від втручання у Нагірному Карабаху

Державний департамент США висловив глибоке занепокоєння через "великомасштабні воєнні дії вздовж лінії розмежування у зоні конфлікту Нагірного Карабаху".

Про це йдеться у заяві Держдепу, повідомляє "Європейська правда".

"Сполучені Штати рішуче засуджують цю ескалацію насильства. Заступник держсекретаря Біген зателефонував міністру закордонних справ Азербайджану Джейхуну Байрамову і міністру закордонних справ Вірменії Зограбу Мнацаканяну і закликав обидві сторони негайно припинити бойові дії, використовувати існуючі прямі канали комунікації між сторонами, щоб уникнути подальшої ескалації та уникати риторики та дій, які ще більше напружують ситуацію на місці подій" – йдеться у заяві.

В Держдепі наголосили, що участь в ескалації насильства зовнішніх сторін завдасть глибокої шкоди і лише посилить регіональне напруження. При цьому не уточнюється, про які зовнішні сторони конфлікту йдеться.

США закликали Вірменію та Азербайджан працювати в рамках Мінської групи і повернутися за стіл переговорів.

США є співголовою Мінської групи ОБСЄ. Вашингтон обіцяє сприяти сторонам досягнути мирного і тривалого рішення для врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, Вірменія і Азербайджан в неділю вранці почали бойові дії і звинуватили один одного в ескалації насильства в Нагірному Карабаху.

За кілька годин Вірменія оголосила мобілізацію і воєнний стан.

Слід зазначити, що попередні бойові дії проходили на міжнародно визнаній ділянці азербайджано-вірменського кордону. Натомість сьогоднішнє загострення відбувається всередині Азербайджану – на межі між Нагірним Карабахом (який Україна та більша частина світу, вважають окупованою частиною Азербайджану) та підконтрольною урядові територією.

Детальніше про попереднє загострення читайте у статті: "Що сталося на кордоні Азербайджану та Вірменії і до чого тут Україна"