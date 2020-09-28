США предостерегли иностранные силы от вмешательства в Нагорном Карабахе

Государственный департамент США выразил глубокую обеспокоенность из-за"крупномасштабных военных действий вдоль линии разграничения в зоне конфликта Нагорного Карабаха".

Об этом говорится в заявлении Госдепа, сообщает "Европейская правда".

"Соединенные Штаты решительно осуждают эту эскалацию насилия. Заместитель госсекретаря Біген позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову и министру иностранных дел Армении Зограбу Мнацаканяну и призвал обе стороны немедленно прекратить боевые действия, использовать существующие прямые каналы коммуникации между сторонами, чтобы избежать дальнейшей эскалации и избегать риторики и действий, которые еще больше напрягают ситуацию на месте событий", – говорится в заявлении.

В Госдепе подчеркнули, что участие в эскалации насилия внешних сторон нанесет глубокой вреда и лишь усилит региональное напряжение. При этом не уточняется, о каких внешних сторонах конфликта идет речь.

США призвали Армению и Азербайджан работать в рамках Минской группы и вернуться за стол переговоров.

США являются сопредседателем Минской группы ОБСЕ. Вашингтон обещает содействовать сторонам в достижении мирного и длительного решения для урегулирования конфликта.

Напомним, Армения и Азербайджан в воскресенье утром начали боевые действия и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

За несколько часов Армения объявила мобилизацию и военное положение.

Следует отметить, что предыдущие боевые действия проходили на международно признанной участке азербайджано-армянской границы. Зато сегодняшнее обострение происходит внутри Азербайджана – на границе между Нагорным Карабахом (который Украина и большая часть мира, считают оккупированной частью Азербайджана) и подконтрольной правительству территории.