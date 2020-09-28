Молдова поки не вводитиме жорсткий карантин, попри рекорди заражень

Молдова не планує запроваджувати жорсткий карантин, незважаючи на значне погіршення епідемічної ситуації.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це заявив президент Ігор Додон 28 вересня після засідання з прем’єром і спікером.

За його словами, у цьому немає нагальної необхідності, тому що система охорони здоров’я справляється з навантаженням - у дитячих лікарнях зайняті 40% місць, у дорослих - 75%.

"Ми не розглядаємо можливості припиняти економічну діяльність у Молдові у зв’язку з ситуацією з коронавірусом. Ми повинні дати компаніям і підприємствам можливість працювати, а ми продовжимо керувати ситуацією. Те ж стосується і системи освіти", - сказав він.

За його словами, рішення про припинення навчання в окремих школах, де виявили спалах, залишають за їхніми керівниками.

Водночас з 1 жовтня Молдова ділитиме країну на "кольорові" зони залежно від ситуації з коронавірусом - червону, помаранчеву, жовту або зелену. Карантинні обмеження будуть прив’язані до показників захворюваності.

Минулого тижня у Молдові приріст заражень декілька разів встановив нові рекорди. Найбільший зафіксували 26 серпня - 868 нових хворих.

Загалом з початку епідемії в країні зареєстрували 50 875 підтверджених хворих на коронавірус, з них 1287 померли, 37 842 вже одужали. Зараз у Молдові 11 746 хворих.

Населення країни, не рахуючи Придністров’я - 2,6 млн осіб.

Зазначимо, 1 листопада в країні заплановані президентські вибори.