Молдова пока не будет вводить жесткий карантин, несмотря на рекорды заражений
Молдова не планирует вводить жесткий карантин, несмотря на значительное ухудшение эпидемической ситуации.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом заявил президент Игорь Додон 28 сентября после заседания с премьером и спикером.
По его словам, в этом нет острой необходимости, так как система здравоохранения справляется с нагрузкой - в детских больницах заняты 40% мест, во взрослых - 75%.
"Мы не рассматриваем возможности прекращать экономическую деятельность в Молдове в связи с ситуацией с коронавирусом. Мы должны дать компаниям и предприятиям возможность работать, а мы продолжим управлять ситуацией. То же касается и системы образования", - сказал он.
По его словам, решение о прекращении обучения в отдельных школах, где обнаружили вспышку, оставляют за их руководителями.
В то же время с 1 октября Молдова будет делить страну на "цветные" зоны в зависимости от ситуации с коронавирусом - красную, оранжевую, желтую или зеленую. Карантин будет привязан к показателям заболеваемости.
На прошлой неделе в Молдове прирост заражений несколько раз установил новые рекорды. Наибольший зафиксировали 26 августа - 868 новых больных.
Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 50 875 подтвержденных больных коронавирусом, из них 1287 умерли, 37 842 уже выздоровели. Сейчас в Молдове 11 746 больных.
Население страны, не считая Приднестровье – 2,6 млн человек.
Отметим, 1 ноября в стране запланированы президентские выборы.