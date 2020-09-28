50 послів та дипломатів висловилися на захист ЛГБТ-спільноти у Польщі

50 послів та представників міжнародних організацій оприлюднили спільне звернення щодо захисту прав ЛГБТ-спільноти та інших меншин у Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

У своєму відкритому листі посли вони привертають увагу до проблем, з якими стикаються сексуальні меншини у Польщі.

"Повага до прав людини, що передбачені і зобов’язаннями в рамках ОБСЄ, і зобов’язаннями та стандартами Ради Європи і ЄС, зобов’язує владу захищати усіх своїх громадян від насильства та дискримінації та забезпечувати для них рівні права та можливості… Для цього ми разом маємо просувати ідеї недискримінації, толерантності та готовності приймати одне одного", - йдеться у листі.

Дипломати наголошують на необхідності створювати умови, коли люди не зазнаватимуть будь-якої дискримінації через свою орієнтацію у сфері освіти, адмінпослуг, соціальних питань та інших.

"Права людини - це не ідеологія", - написала у своєму Твіттер посол США Жоржет Мосбахер, публікуючи спільне звернення.

Підписи під листом поставили посли країн ЄС та представництва ЄС, також Швейцарії, Британії, Албанії, Чорногорії, Сербії, Північної Македонії, Хорватії, Ісландії, Аргентини, Австралії, Нової Зеландії та інших, серед них і Україна.

Читайте також Європарламент пригрозив Польщі через проблеми з правами ЛГБТ і незалежністю суддів

Звернення підтримали також представництво Верховного комісара ООН з питань біженців, директор Бюро з демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ, представництва Міжнародної організації з міграції.

Як відомо, останнім часом питання ЛГБТ та гендеру у Польщі особливо політизоване. Політики від правлячої партії "Право і справедливість" нерідко висловлюються про питання ЛГБТ і гендеру як "ідеологію", яка загрожує ідентичності і цінностям традиційної католицької Польщі, а окремі польські міста проголошували себе "територією, вільною від ЛГБТ".

Нещодавно лідер ПІС Ярослав Качинський назвав ЛГБТ "загрозою для цивілізації", з якою треба боротися, а міністр юстиції Збігнєв Зьобро ініціював процедуру виходу Польщі зі Стамбульської конвенції, аргументуючи це тим, що вона "просуває ідеологію гендеру", тоді як польське законодавство має інші інструменти для захисту жінок від домашнього насильства.

Група з прав ЛГБТ ILGA-Europe в індексі, опублікованому у травні, каже, що Польща є найбільш гомофобською країною в ЄС з точки зору прав ЛГБТ.

Читайте також: Католицькі традиції кращі за закон: чому Варшава погрожує вийти зі Стамбульської конвенції.