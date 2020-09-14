Качинський назвав ЛГБТ загрозою для цивілізації, з якою треба боротися

Ярослав Качинський, голова керівної партії Польщі "Право і справедливість", вважає ЛГБТ загрозою для західної цивілізації і закликає боротися з цією загрозою.

Про це він сказав в інтерв’ю для тижневика Sieci, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Onet.

"Наша цивілізація, як казав мій покійний брат Лех Качинський, найдобріша до людини в історії світу. З цією течією (ЛГБТ – ред.), яка сьогодні так атакує, боротися треба - хоч і розумно. Це не означає, що не боротися або боротися з якоюсь небувалою м'якістю або без готовності використовувати всі засоби, якими володіє держава", - заявив Качинський.

"Я за те, щоб активно протистояти цим загрозам для нашої цивілізації, тому що досвід пасивності показує завжди один і той же ефект" - додав він.

В якості прикладу Качинський навів Ірландію, яка, за його оцінкою, не так давно була настільки католицькою країною, що в порівнянні з нею Польща "виглядала державою з войовничим безбожництвом", а сьогодні "є католицькою пустелею з войовничою ЛГБТ-ідеологією".

"Значить, треба ставити греблю і шукати якомога більші кошти, щоб вона була міцною. Звичайно, основним заходом має бути переконання, переконання, щоб люди не впадали в безумство" - вважає Качинський.

Як повідомлялося раніше, раніше заступник міністра з уряду Польщі запропонував називати всю країну "зоною, вільною від ЛГБТ" після того, як Єврокомісія відмовилася фінансувати проєкти польських міст, які приймали такі резолюції.

Група з прав ЛГБТ ILGA-Europe в індексі, опублікованому у травні, каже, що Польща є найбільш гомофобською країною в ЄС з точки зору прав ЛГБТ.