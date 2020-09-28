50 послов и дипломатов высказались в защиту ЛГБТ-сообщества в Польше

50 послов и представителей международных организаций обнародовали совместное обращение по защите прав ЛГБТ-сообщества и других меньшинств в Польше.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

В своем открытом письме послы они привлекают внимание к проблемам, с которыми сталкиваются сексуальные меньшинства в Польше.

"Уважение к правам человека, предусмотренным и обязательствами в рамках ОБСЕ, и обязательствами и стандартами Совета Европы и ЕС, обязывает власть защищать всех своих граждан от насилия и дискриминации и обеспечивать для них равные права и возможности ... Для этого мы вместе должны продвигать идеи недискриминации, терпимости и готовности принимать друг друга", - говорится в письме.

Дипломаты отмечают необходимость создавать условия, когда люди не будут испытывать какой-либо дискриминации из-за своей ориентации в сфере образования, админуслуг, социальным вопросам и других.

"Права человека - это не идеология", - написала в своем Твиттер посол США Жоржет Мосбахер, публикуя совместное обращение.

Prawa człowieka to nie ideologia - są one uniwersalne. 50 ambasadorów i przedstawicieli się z tym zgadza: https://t.co/4T4cs3gunu — Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) September 27, 2020

Подписи под письмом поставили послы стран ЕС и представительства ЕС, также Швейцарии, Великобритании, Албании, Черногории, Сербии, Северной Македонии, Хорватии, Исландии, Аргентины, Австралии, Новой Зеландии и других, в том числе и Украины.

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Обращение поддержали также представительство Верховного комиссара ООН по делам беженцев, директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, представительства Международной организации по миграции.

Как известно, в последнее время вопрос ЛГБТ и гендера в Польше особенно политизирован. Политики от правящей партии "Право и справедливость" нередко высказываются о вопросах ЛГБТ и гендера как "идеологию", которая угрожает идентичности и ценностям традиционной католической Польши, а отдельные польские города провозглашали себя "территорией, свободной от ЛГБТ".

Недавно лидер ПИС Ярослав Качиньский назвал ЛГБТ "угрозой для цивилизации", с которой надо бороться, а министр юстиции Збигнев Зебро инициировал процедуру выхода Польши из Стамбульской конвенции, аргументируя это тем, что она "продвигает идеологию гендера", тогда как польское законодательство имеет другие инструменты для защиты женщин от домашнего насилия.

Группа по правам ЛГБТ ILGA-Europe в индексе, опубликованном в мае, говорит, что Польша является наиболее гомофобной страной в ЕС с точки зрения прав ЛГБТ.

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