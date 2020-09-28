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Верховний суд Іспанії підтвердив рішення, за яким лідер Каталонії має піти з посади

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Верховний суд Іспанії підтвердив рішення, за яким лідер Каталонії має піти з посади

Понеділок, 28 вересня 2020, 15:34

Верховний суд Іспанії підтвердив рішення про заборону президенту (лідеру уряду) Каталонії Кіму Торрі обіймати державні посади у наступні півтора роки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Сьогоднішнє рішення ухвалено у відповідь на апеляцію Торри та повністю підтверджує раніше винесене рішення Верховного суду Каталонії від 19 грудня 2019 року. Згідно з ним, політику на півтора року забороняється обіймати виборні посади на місцевому, регіональному чи державному рівні.  

Рішення прийняли одностайно. Відколи воно буде опубліковане та набуде чинності, Торра повинен піти з посади лідера уряду Каталонії. Це може статися найближчими днями.

Нагадаємо, торік суд визнав Торру винним за відмову зняти жовті стрічки та банери на підтримку ув’язнених каталонських політиків з будівлі штаб-квартири уряду Каталонії в Барселоні перед виборами 28 квітня.

Жовті стрічки каталонські сепаратисти демонструють на підтримку своїх лідерів руху за незалежність, ув’язнених за причетність до референдуму в 2017 році. ЦВК заявила, що зазначена символіка була інструментом політичної пропаганди та порушувала законодавство про ведення передвиборчої агітації.

Потенційно Торра ще має один інструмент для того, щоб втриматися на посаді - якщо оскаржить рішення у Конституційному суді і попросить призупинити його виконання. Втім, як пише видання, поки що немає прецедентів, щоб КС реагував на такі прохання у випадку дискваліфікації посадовців. 

Якщо це не допоможе, поки невідомо, чи підкориться Торра рішенню суду, та як відреагують політичні сили і громадяни, які підтримують ідею незалежності Каталонії. 

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