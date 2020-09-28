Верховный суд Испании подтвердил решение, по которому лидер Каталонии должен уйти с должности

Верховный суд Испании подтвердил решение о запрете президенту (лидеру правительства) Каталонии Киму Торре занимать государственные должности в последующие полтора года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Сегодняшнее решение принято в ответ на апелляцию Торры и полностью подтверждает ранее вынесенное решение Верховного суда Каталонии от 19 декабря 2019 года. Согласно ему, политику на полтора года запрещается занимать выборные должности на местном, региональном или государственном уровне.

Решение приняли единогласно. С тех пор оно будет опубликовано и вступит в силу, Торра должен уйти с поста лидера правительства Каталонии. Это может произойти в ближайшие дни.

Напомним, в прошлом году суд признал Торру виновным за отказ снять желтые ленты и баннеры в поддержку заключенных каталонских политиков из здания штаб-квартиры правительства Каталонии в Барселоне перед выборами 28 апреля.

Желтые ленты каталонские сепаратисты демонстрируют на поддержку своих лидеров движения за независимость, заключенных за причастность к референдуму в 2017 году. ЦИК заявила, что указанная символика была инструментом политической пропаганды и нарушала законодательство о ведении предвыборной агитации.

Потенциально Торра еще имеет один инструмент для того, чтобы удержаться на должности - если обжалует решение в Конституционном суде и попросит приостановить его выполнение. Впрочем, как пишет издание, пока нет прецедентов, чтобы КС реагировал на такие просьбы в случае дисквалификации должностных лиц.

Если это не поможет, пока неизвестно, подчинится Торра решению суда, и как отреагируют политические силы и граждане, которые поддерживают идею независимости Каталонии.