Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Верховний суд Іспанії підтвердив рішення, за яким лідер Каталонії має піти з посади

Мером румунського міста обрали померлого від коронавірусу кандидата

Посли ЄС схвалили розширення санкцій за Керченський міст – ЗМІ

Уряд визначив нову процедуру в'їзду в Україну для іноземців під час пандемії






Посольства у Вірменії та Азербайджані просять українців утриматися від поїздок 

Понеділок, 28 вересня 2020, 16:03

Посольства України у Вірменії та Азербайджані просять українців тимчасово утриматися від поїздок до цих країн та уникати зон поблизу вірмено-азербайджанського кордону й Нагірного Карабаху.

Як пише "Європейська правда", відповідні повідомлення обидва посольства розмістили на своїх сторінках вдень 28 вересня.

"У зв’язку із загостренням військового конфлікту між Вірменією та Азербайджаном, Посольство України в Республіці Вірменія рекомендує тимчасово утриматись від поїздок до Вірменії, а також закликає громадян України, які вже перебувають на території держави, зберігати пильність і бути обережними, не відвідувати ділянки, наближені до вірмено-азербайджанського кордону та "Нагірного Карабаху". Не відвідуйте "Нагірний Карабах", - пише посольство України у Вірменії. 

Читайте також
За крок від великої війни: чим особливий новий конфлікт Вірменії та Азербайджану

Повідомлення доповнене правилами поведінки в умовах воєнного стану. 

Посольство України в Азербайджані не каже про поїздки до країни в цілому, рекомендація стосується лише районів поруч із зоною бойових дій. 

"У зв’язку із загостренням безпекової ситуації на лінії зіткнення між ЗС АР та ЗС Вірменії, посольство України в Азербайджанській Республіці закликає своїх громадян утриматись від поїздок до регіонів, що знаходяться у безпосередній близькості до зони бойових дій", - пише посольство України в Азербайджані.

Також посольство закликає уникати публічних заходів, які не санкціоновані азербайджанською владою. 

Повідомлення доповнене інструкцією щодо правил поведінки у районах, де запроваджено комендантську годину. 

Також рекомендують зареєструватися в системі ДРУГ - системі МЗС України, через яку можна повідомити МЗС та всім закордонним дипломатичним установам про своє перебування у певній країні.

Читайте також
Вірменія і Азербайджан відновили взаємні обстріли, кількість загиблих зросла

Нагадаємо, Вірменія і Азербайджан 27 вересня вранці почали бойові дії і звинуватили одне одного в ескалації насильства в Нагірному Карабаху.

За кілька годин Вірменія оголосила мобілізацію і воєнний стан.

Слід зазначити, що попередні бойові дії проходили на міжнародно визнаній ділянці азербайджано-вірменського кордону. Натомість сьогоднішнє загострення відбувається всередині Азербайджану – на межі між Нагірним Карабахом (який Україна та більша частина світу, вважають окупованою частиною Азербайджану) та підконтрольною урядові територією.

Читайте також: За крок від великої війни: чим особливий новий конфлікт Вірменії та Азербайджану

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Вірменія Азербайджан
powered by lun.ua