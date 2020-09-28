Макрон вимагає від Європарламенту відновити роботу в Страсбурзі, перервану коронавірусом

Президент Франції Еммануель Макрон надіслав листа президентові Європарламенту з вимогою якнайшвидшого повернення до роботи в Страсбурзі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Через побоювання і обмеження, пов'язані з коронавірусом, з лютого Європарламент не проводить щомісячні пленарні засідання у французькому місті. Замість цього засідання проводилися в Брюсселі, де виконується і більша частина іншої роботи.

У своєму листі президенту парламенту Давіду Сассолі Макрон стверджує, що міркування щодо ризику для здоров'я більше не можуть служити виправданням відмови від Страсбурга.

"Ситуація, безумовно, важка, але вона така ж важка в Страсбурзі, як і в Брюсселі. У цих умовах ви повинні невідкладно повернутися до інституційної нормальності і відновити пленарні засідання в Страсбурзі з жовтня", - написав Макрон в листі від 23 вересня, яке отримали кілька інформагентств.

Парламент повинен був повернутися в Страсбург минулого місяця, але скасував цей план після того, як французька влада оголосила ельзаське місто і його околиці "червоною зоною" через коронавірус.

Французькі офіційні особи розкритикували це рішення і заявили, що вони розробили плани щодо захисту депутатів і співробітників Європарламенту.

Парламент уже готовий скасувати свою наступну заплановану сесію в Страсбурзі, яка пройде з 5 по 8 жовтня, після того, як бельгійська влада оголосила місто "червоною зоною" через кількість випадків коронавірусу. Це означає, що, якщо співробітники парламенту поїдуть з Брюсселя до Страсбурга, їм доведеться самоізолюватись після повернення, відзначили офіційні особи.

Сассолі обговорить це питання з офіційними особами та високопоставленими депутатами Європарламенту, і остаточне рішення очікується найближчими днями.

Друга страсбурзька сесія, яка повинна початися 19 жовтня, також викликає сумніви.

У своєму листі Макрон сказав, що Франція "не дозволить політичним приводам, що підживлюються побоюваннями з приводу пандемії", підірвати роль Страсбурга, який широко розглядається як символ франко-німецького і більш широкого європейського примирення.