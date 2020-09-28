Макрон требует от Европарламента возобновить работу в Страсбурге, прерванную коронавирусом

Президент Франции Эммануэль Макрон направил письмо президенту Европарламента с требованием скорейшего возвращения к работе в Страсбурге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Из-за опасений и ограничений, связанных с коронавирусом, с февраля Европарламент не проводит ежемесячные пленарные заседания во французском городе. Вместо этого заседания проводились в Брюсселе, где выполняется и большая часть другой работы.

В своем письме президенту парламента Давиду Сассоли Макрон утверждает, что рассуждения о риске для здоровья больше не могут служить оправданием отказа от Страсбурга.

"Ситуация, безусловно, тяжелая, но она такая же тяжелая в Страсбурге, как и в Брюсселе. В этих условиях вы должны безотлагательно вернуться к институциональной нормальности и восстановить пленарные заседания в Страсбурге с октября", - написал Макрон в письме от 23 сентября, которое получили несколько информагентств.

Парламент должен был вернуться в Страсбург в прошлом месяце, но отменил этот план после того, как французские власти объявили эльзасский город и его окрестности "красной зоной" из-за коронавируса.

Французские официальные лица раскритиковали это решение и заявили, что они разработали планы по защите депутатов и сотрудников Европарламента.

Парламент уже готов отменить свою следующую запланированную сессию в Страсбурге, которая пройдет с 5 по 8 октября, после того, как бельгийские власти объявили город "красной зоной" из-за количества случаев коронавируса. Это означает, что, если сотрудники парламента поедут из Брюсселя в Страсбург, им придется самоизолироваться по возвращении, отметили официальные лица.

Сассоли обсудит этот вопрос с официальными лицами и высокопоставленными депутатами Европарламента, и окончательное решение ожидается в ближайшие дни.

Вторая страсбургская сессия, которая должна начаться 19 октября, также вызывает сомнения.

В своем письме Макрон сказал, что Франция "не позволит политическим поводам, которые подпитываются опасениями по поводу пандемии", подорвать роль Страсбурга, который рассматривается как символ франко-немецкого и более широкого европейского примирения.