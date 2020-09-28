Вірменія попросила ЄСПЛ вжити термінові заходи проти Азербайджану

Європейський суд з прав людини отримав клопотання про застосування забезпечувальних заходів з боку Вірменії проти Азербайджану.

Відповідна заява розміщена на сайті ЄСПЛ, повідомляє "Європейська правда".

Уряд Вірменії просить Суд вказати уряду Азербайджану, згідно з Правилом 39 Регламенту Суду (забезпечувальні заходи), наступне:

- "припинити військові напади на населені пункти по всій лінії зіткнення збройних сил Вірменії та Арцаху;

- припинити вибіркові напади;

- припинити напади на мирне населення, цивільні об'єкти та населені пункти".

За інформацією ЄСПЛ, запит в даний час розглядається. Згідно з Правилом 39 Регламенту Суду, ЄСПЛ може вказати тимчасові заходи будь-якій державі-учасниці Європейської конвенції про права людини.

Тимчасові заходи - це термінові заходи, які, згідно з усталеною практикою Суду, застосовуються тільки в тому випадку, якщо існує неминуча небезпека непоправної шкоди.

Нагадаємо, Вірменія і Азербайджан в неділю вранці почали бойові дії і звинуватили один одного в ескалації насильства в Нагірному Карабаху.

За кілька годин Вірменія оголосила мобілізацію і воєнний стан.

Детальніше читайте у статті - "За крок від великої війни: чим особливий новий конфлікт Вірменії та Азербайджану"