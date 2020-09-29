Німеччина вислала в Росію особливо небезпечного ісламіста

Влада федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія вислала в Росію особливо небезпечного ісламіста, який проживав у Німеччині під ім'ям Рашид К..

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Земельне міністерство у справах дітей, сім'ї, біженців та інтеграції підтвердило лише, що 24 вересня на батьківщину в РФ повернуто "іноземця, якого поліція вважає потенційно небезпечним і який вже неодноразово піддавався кримінальному переслідуванню".

У міністерстві зазначили, що висилка Рашида К. була досі неможливою, оскільки владі не вдавалося встановити його особу.

"Лише після того як ця людина була впізнана владою Російської Федерації під справжнім ім'ям і отримала документи, що засвідчують особу, депортацію нарешті вдалося здійснити", - пояснили у відомстві.

Ісламіст, який називав себе, крім інших імен, Рашидом К., прибув до Німеччини в 2004 році імовірно з Чечні. Його клопотання про надання політичного притулку у ФРН було відхилено ще в 2005 році. Однак у той час Рашида К. вислати з Німеччини не вдалося, оскільким, за заявою російської влади, ця людина була її невідома.

У 2019 році справа Рашида К. викликала в Німеччині резонанс, оскільки його лише з третьої спроби вдалося відправити в слідчий ізолятор, хоча у нього вдома був виявлений пістолет з глушником і боєприпаси.