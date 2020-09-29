Макрон у Вільнюсі проводить зустріч з Тихановською

Президент Франції Еммануель Макрон, який перебуває з візитом у Литві, зустрічається з лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Екскандидат у президенти Білорусі приїхала на зустріч з Макроном близько 8.30 ранку.

Як повідомила у вівторок прессекретар Тихановської Анна Красуліна, на зустрічі з керівником Франції буде обговорюватися основна тема – можливість організувати переговори про проведення нових президентських виборів у Білорусі і можливе посередництво інших країн, серед них – і Франції.

"Вкрай важливо, щоб європейські країни не залишалися байдужими до того, що відбувається в Білорусі. Франція як одна з найстаріших демократій прекрасно нас розуміє. Тому я хочу нагадати пану Макрону про нашу основну мету - нові вільні і прозорі вибори, які б відбулися ще цього року",- йдеться у заяві Тихановської.

Президент Франції Еммануель Макрон в понеділок заявив, що буде прагнути до посередництва Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) у врегулюванні кризи в Білорусі.

"Ми запропонували, щоб ОБСЄ взяла зобов'язання, Франція теж буде робити все можливе, щоб це посередництво відбулося, і щоб ми могли рухатися вперед", - сказав Макрон на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою.

Президент Франції сказав, що проти такого посередництва не заперечує президент Росії Владімір Путін, тому "тепер потрібно, щоб з цим погодився і Александр Лукашенко".

"Наша точка зору цілком ясна з самого початку - ми не визнаємо Лукашенка президентом Білорусі", - додав він.

Французький президент також підтримує введення санкцій Євросоюзом для посадових осіб білоруського режиму. Лідер Франції раніше заявив, що зустріч з колишнім кандидатом на президентських виборах Тихановською хоче висловити повагу всім білорусам і подякувати їй за сміливість.