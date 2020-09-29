Макрон в Вильнюсе проводит встречу с Тихановской

Президент Франции Эммануэль Макрон, который находится с визитом в Литве, встречается с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Экс-кандидат в президенты Беларуси приехала на встречу с Макроном около 8:30 утра.

Как сообщила во вторник пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина, на встрече с руководителем Франции будет обсуждаться основная тема - возможность организовать переговоры о проведении новых президентских выборов в Беларуси и возможном посредничестве других стран, среди них - и Франции.

"Крайне важно, чтобы европейские страны не оставались равнодушными к тому, что происходит в Беларуси. Франция как одна из старейших демократий прекрасно нас понимает. Поэтому я хочу напомнить господину Макрону о нашей основной цели - новые свободные и прозрачные выборы, которые состоялись еще в этом году", - говорится в заявлении Тихановской.

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что будет стремиться к посредничеству Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в урегулировании кризиса в Беларуси.

"Мы предложили, чтобы ОБСЕ взяла обязательство, что Франция тоже будет делать все возможное, чтобы это посредничество произошло, и чтобы мы могли двигаться вперед", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Президент Франции сказал, что против такого посредничества не возражает президент России Владимир Путин, поэтому "теперь нужно, чтобы с этим согласился и Александр Лукашенко".

"Наша точка зрения вполне ясна с самого начала - мы не признаем Лукашенко президентом Беларуси", - добавил он.

Французский президент также поддерживает введение санкций Евросоюзом для должностных лиц белорусского режима. Лидер Франции ранее заявил, что встреча с бывшим кандидатом на президентских выборах Тихановской хочет выразить уважение всем белорусам и поблагодарить ее за смелость.