У Чехії збираються відновити надзвичайний стан через коронавірус

Міністр охорони здоров’я Чехії Роман Примула запропонує відновити надзвичайний стан через зростання числа випадків коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Novinky.

"Зараз небагато шансів цього уникнути. Думаю, рішення буде ухвалене на найближчому засіданні уряду", - сказав Примула.

Прем’єр Чехії Андрей Бабіш заявив, що позачергове засідання уряду відбудеться у середу і на порядку денному буде повернення надзвичайного стану.

Він додав, що підтримає ініціативу Примули щодо надзвичайного стану.

Крім прем'єра, про свою підтримку ініціативи глави МОЗ заявив перший віцепрем'єр і міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек.

Представники опозиції також висловлюються за відновлення режиму НС.

Минулого тижня після призначення на посаду Роман Примула заявляв, що запровадження надзвичайного стану не є необхідним, однак не виключив такої потреби за тиждень-два.

Надзвичайний стан, як очікується, почне діяти в Чехії відразу ж після прийняття відповідного рішення уряду. Термін його дії буде визначатися епідеміологічною обстановкою в країні.

Навесні надзвичайний стан у Чехії тривав два місяці.