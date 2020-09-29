У Чехії збираються відновити надзвичайний стан через коронавірус
Міністр охорони здоров’я Чехії Роман Примула запропонує відновити надзвичайний стан через зростання числа випадків коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Novinky.
"Зараз небагато шансів цього уникнути. Думаю, рішення буде ухвалене на найближчому засіданні уряду", - сказав Примула.
Прем’єр Чехії Андрей Бабіш заявив, що позачергове засідання уряду відбудеться у середу і на порядку денному буде повернення надзвичайного стану.
Він додав, що підтримає ініціативу Примули щодо надзвичайного стану.
Крім прем'єра, про свою підтримку ініціативи глави МОЗ заявив перший віцепрем'єр і міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек.
Представники опозиції також висловлюються за відновлення режиму НС.
Минулого тижня після призначення на посаду Роман Примула заявляв, що запровадження надзвичайного стану не є необхідним, однак не виключив такої потреби за тиждень-два.
Надзвичайний стан, як очікується, почне діяти в Чехії відразу ж після прийняття відповідного рішення уряду. Термін його дії буде визначатися епідеміологічною обстановкою в країні.
Навесні надзвичайний стан у Чехії тривав два місяці.