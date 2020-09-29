В Чехии собираются возобновить чрезвычайное положение из-за коронавируса

Министр здравоохранения Чехии Роман Примула предложит возобновить чрезвычайное положение из-за роста числа случаев коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Novinky.

"Сейчас немного шансов избежать этого. Думаю, решение будет принято на ближайшем заседании правительства", - сказал Примула.

Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что внеочередное заседание правительства состоится в среду и на повестке дня будет возвращение чрезвычайного положения.

Он добавил, что поддержит инициативу Примулы по чрезвычайному положению.

Помимо премьера, о своей поддержке инициативы главы Минздрава заявил первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.

Представители оппозиции также высказываются за восстановление режима ЧП.

На прошлой неделе после назначения на должность Роман Примула заявлял, что введение чрезвычайного положения не является необходимым, однако не исключил такой необходимости через неделю-две.

Чрезвычайное положение, как ожидается, начнет действовать в Чехии сразу же после принятия соответствующего решения правительства. Срок его действия будет определяться эпидемиологической обстановкой в ​​стране.

Весной чрезвычайное положение в Чехии длилось два месяца.