У низці німецьких міст через страйк не працює громадський транспорт

У багатьох містах Німеччини у зв'язку зі страйком у середу, 29 вересня, тимчасово припинив роботу громадський транспорт.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Зокрема, в Берліні до 12.00 за місцевим часом не їздять автобуси і трамваї міської транспортної компанії.

У Мюнхені попередньо до 18.00 припинили рух поїзди метро, а також близько половини трамваїв і автобусів.

В іншому великому місті - Гамбурзі до 12.00 не їздять поїзди метро і більшість автобусів, при цьому робота громадського транспорту в звичайному режимі повинна відновитися не пізніше 15.00. Потяги далекого прямування і регіональні електрички їздять по всій Німеччині без змін.

Профспілка Ver.di закликав вийти на страйк всіх 87 тисяч працівників громадського транспорту Німеччини. Ver.di виступає за введення по всій країні загальних правил, що дозволяють згладити регіональні відмінності і зробити роботу в цій сфері більш привабливою. Профспілка, зокрема, вимагає надання відпустки тривалістю не менше 30 днів на рік, а також встановлення єдиного розміру додаткових виплат.

Раніше Ver.di анонсувала 22 вересня попереджувальний страйк зайнятих на держслужбі в установах федерального і муніципального значення, не пов’язаний зі страйком працівників громадського транспорту. Для зайнятих на держслужбі профспілка вимагає, зокрема, підвищення заробітної плати на 4,8 відсотка (або мінімум на 150 євро) протягом 12 місяців.