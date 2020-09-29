В ряде немецких городов из-за забастовки не работает общественный транспорт

Во многих городах Германии в связи с забастовкой в ​​среду, 29 сентября, временно прекратил работу общественный транспорт.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В частности, в Берлине до 12.00 по местному времени не ездят автобусы и трамваи городской транспортной компании.

В Мюнхене предварительно до 18.00 прекратили движение поезда метро, ​​а также около половины трамваев и автобусов.

В другом крупном городе - Гамбурге до 12.00 не ездят поезда метро и большинство автобусов, при этом работа общественного транспорта в обычном режиме должна восстановиться не позже 15.00. Поезда дальнего следования и региональные электрички ездят по всей Германии без изменений.

Профсоюз Ver.di призвал выйти на забастовку всех 87 000 работников общественного транспорта Германии. Ver.di выступает за введение по всей стране общих правил, позволяющих сгладить региональные различия и сделать работу в этой сфере более привлекательной. Профсоюз, в частности, требует предоставления отпуска продолжительностью не менее 30 дней в году, а также установление единого размера дополнительных выплат.

Ранее Ver.di анонсировала 22 сентября предупредительную забастовку занятых на госслужбе в учреждениях федерального и муниципального значения, не связанный с забастовкой работников общественного транспорта. Для занятых на госслужбе профсоюз требует, в частности, повышение заработной платы на 4,8 процента (или минимум на 150 евро) в течение 12 месяцев.