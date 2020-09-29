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Іспанський суд виправдав ексголову Bankia bank та ще 33 осіб, яких звинувачували у шахрайстві

Вівторок, 29 вересня 2020, 15:25

Суд в Іспанії виправдав екскерівника банку Bankia Родріго Рато та ще 33 осіб, яких звинувачували у шахрайстві щодо інвесторів у 2011 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Зазначених осіб підозрювали у шахрайстві з акціями інвесторів та фальсифікації звітності, внаслідок чого акції близько 300 000 дрібних інвесторів повністю знецінилися.

У справі проходили обвинуваченими 31 фізособа та три юридичні особи, у тому числі Bankia. Для Родріго Рато прокурори просили 8,5 років позбавлення волі.

Суд дійшов висновку, що списки акцій, які торгувалися на біржі, затверджувалися "усіма необхідними установами" і що наданої інформації було достатньо, щоб інформувати інвесторів про справи компанії.

Рато, який раніше очолював Міжнародний валютний фонд, пішов у відставку з посади в Bankia невдовзі перед тим, як у 2012 році у банку почалися серйозні проблеми.

Хоча офіційно банк задекларував прибуток за 2011 рік, за три місяці аудит встановив, що насправді банк втратив 2,98 млрд євро. Це збіглося з фінансовою кризою в Іспанії.

Після цього Bankia націоналізували за 24 млрд євро. В наступні роки інвесторам виплатили 1,9 млрд євро компенсації.

У 2017 році Рато засудили до ув’язнення в іншій справі за зловживання з кредитними картками компанії, наразі він відбуває свої 4,5 роки.  

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