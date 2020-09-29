Испанский суд оправдал экс-главу Bankia bank и еще 33 человек, которых обвиняли в мошенничестве

Суд в Испании оправдал экс-руководителя банка Bankia Родриго Рато и еще 33 человек, которых обвиняли в мошенничестве в отношении инвесторов в 2011 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Указанных лиц подозревали в мошенничестве с акциями инвесторов и фальсификации отчетности, в результате чего акции около 300 000 мелких инвесторов полностью обесценились.

По делу проходили обвиняемыми 31 физлицо и три юридических лица, в том числе Bankia. Для Родриго Рато прокуроры просили 8,5 лет лишения свободы.

Суд сделал вывод, что списки акций, которые торговались на бирже, утверждались "всеми необходимыми учреждениями" и предоставленной информации было достаточно, чтобы информировать инвесторов о делах компании.

Рато, ранее возглавлявший Международный валютный фонд, ушел в отставку с поста в Bankia незадолго до того, как в 2012 году в банке начались серьезные проблемы.

Хотя официально банк задекларировал доход за 2011 год, за три месяца аудит показал, что на самом деле банк потерял 2,98 млрд евро. Это совпало с финансовым кризисом в Испании.

После этого Bankia национализировали за 24 млрд евро. В последующие годы инвесторам выплатили 1,9 млрд евро компенсации.

В 2017 году Рато приговорили к заключению по другому делу за злоупотребление с кредитными картами компании, сейчас он отбывает свои 4,5 года.