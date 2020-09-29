Міністр охорони здоров'я Чехії просить уряд оголосити режим надзвичайної ситуації

Міністр охорони здоров'я Чехії Роман Примула попросить уряд оголосити режим надзвичайної ситуації у зв'язку із загостренням ситуації з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

За його словами, надзвичайна ситуація потребує кардинального рішення, а деякі заходи не можна оголосити без введення надзвичайного стану.

Міністр має намір представити свою пропозицію в середу і в разі затвердження рішення набуде чинності з понеділка.

Обмежувальні заходи будуть націлені на освіту і дозвілля, щоб вони мали найменший економічний ефект, зазначив міністр.

Заходи у сфері освіти будуть застосовуватися на регіональному рівні терміном на 14 днів. Мета - зменшити кількість репродукції інфекцій з нинішніх 1,2 до 1. Заходи почнуть діяти так само, як і надзвичайна ситуація з наступного понеділка.

Міністр заявив, що для потреб педагогічних кадрів необхідно випустити 2,5 мільйона респіраторів.

За словами міністра, середні школи є одним із вогнищ захворювання. До університетів будуть застосовані заходи за рекомендаціями гігієністів. Дистанційне навчання в університетах уже діє в регіонах з підвищеним ризиком зараження.

Подробиці нових обмежувальних заходів планують опублікувати завтра. "Буде набагато м'якше, ніж навесні", - сказав Примула.

Міністр визнав, що Чехія поки не планує обмеження на поїздки, але припускає, що такі заходи можуть бути ухвалені сусідніми країнами.