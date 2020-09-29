Министр здравоохранения Чехии просит правительство объявить режим чрезвычайной ситуации

Министр здравоохранения Чехии Роман Примула попросит правительство объявить режим чрезвычайной ситуации в связи с обострением ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

По его словам, чрезвычайная ситуация требует кардинального решения, а некоторые меры нельзя объявить без введения чрезвычайного положения.

Министр намерен представить свое предложение в среду и в случае утверждения решения вступит в силу с понедельника.

Ограничительные меры будут нацелены на образование и досуг, чтобы они имели наименьший экономический эффект, отметил министр.

Мероприятия в сфере образования будут применяться на региональном уровне сроком на 14 дней. Цель - уменьшить количество репродукции инфекций с нынешних 1,2 до 1. Меры начнут действовать так же, как и чрезвычайная ситуация со следующего понедельника.

Министр заявил, что для нужд педагогических кадров необходимо выпустить 2,5 миллиона респираторов.

По словам министра, средние школы является одним из очагов заболевания. В университеты будут применены меры по рекомендациям гигиенистов. Дистанционное обучение в университетах уже действует в регионах с повышенным риском заражения.

Подробности новых ограничительных мер планируют опубликовать завтра. "Будет гораздо мягче, чем весной", - сказал Примула.

Министр признал, что Чехия пока не планирует ограничения на поездки, но предполагает, что такие меры могут быть приняты соседними странами.