У Литві роздаватимуть таблетки йоду через будівництво АЕС в Білорусі

Литва готується з жовтня роздавати мешканцям Вільнюса та ще 16 муніципалітетів таблетки з йодидом калію на випадок потенційної аварії на новій білоруській АЕС в Островці.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на LRT, про це повідомили у муніципалітеті столиці.

Наразі таблетки готуються перевозити зі складу Центру надзвичайних ситуацій Міністерства охорони здоров’я до п’яти найбільших аптечних мереж, де їх можна буде отримати безкоштовно за електронним запрошенням.

Загалом МОЗ Литви закупив близько 4 млн йодових таблеток - 2,1 млн для мешканців Вільнюса та ще близько 2 млн для 16 муніципалітетів, що розташовані у радіусі 100 км від Островця, для захисту щитоподібної залози у разі аварії на білоруській АЕС.

Муніципалітети повинні або роздати їх людям для особистого зберігання, або зберігати їх на складі, з готовністю організувати роздачу населенню протягом 2-3 годин у разі надзвичайної ситуації.

Литва вважає, що будівництво АЕС за 50 км від Вільнюса ведеться з порушеннями вимог безпеки, без дотримання міжнародних стандартів, тим часом Мінськ всі ці звинувачення відхиляє.

Запуск першого реактора Островецької АЕС запланований на початок 2021 року.

Як повідомлялося раніше, Латвія, Литва та Естонія вирішили припинити торгівлю електроенергію у Білорусі після запуску АЕС в Островці.