В Литве будут раздавать таблетки йода из-за строительства АЭС в Беларуси

Литва готовится с октября раздавать жителям Вильнюса и еще 16 муниципалитетов таблетки с йодидом калия на случай возможной аварии на новой белорусской АЭС в Островце.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT, об этом сообщили в муниципалитете столицы.

Сейчас таблетки готовятся перевозить из состава Центра чрезвычайных ситуаций Министерства здравоохранения до пяти крупнейших аптечных сетей, где их можно будет получить бесплатно по электронному приглашению.

В целом Минздрав Литвы закупил около 4 млн таблеток йода – 2,1 млн для жителей Вильнюса и еще около 2 млн для 16 муниципалитетов, расположенных в радиусе 100 км от Островца, для защиты щитовидной железы в случае аварии на белорусской АЭС.

Муниципалитеты должны либо раздать их людям для личного хранения или хранить их на складе, с готовностью организовать раздачу населению в течение 2-3 часов в случае чрезвычайной ситуации.

Литва считает, что строительство АЭС в 50 км от Вильнюса ведется с нарушениями требований безопасности, без соблюдения международных стандартов, тем временем Минск все эти обвинения отвергает.

Запуск первого реактора Островецкой АЭС запланирован на начало 2021 года.

Как сообщалось ранее, Латвия, Литва и Эстония решили прекратить торговлю электроэнергию в Беларуси после запуска АЭС в Островце.