Тихановська відвідає Берлін, можлива зустріч з Меркель
Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська відвідає Берлін 5-6 жовтня і, можливо, зустрінеться з канцлеркою Ангелою Меркель.
Як повідомляє "Європейська правда", про це в коментарі Reuters сказала прессекретар Тихановської.
За словами прессекретаря Анни Красуліної, можливість зустрічі Тихановської з канцлером в Берліні розглядається, але не була підтверджена.
Нагадаємо, Тихановська зустрілася у вівторок у Вільнюсі з президентом Франції Еммануелем Макроном.
На зустрічі з керівником Франції обговорювалася можливість організувати переговори про проведення нових президентських виборів у Білорусі і можливе посередництво інших країн, серед них – і Франції.
Раніше Тихановська зустрічалася з прем'єр-міністром Польщі, який вручив їй символічні ключі від нового білоруського центру у Варшаві.
Як відомо, Тихановська у серпні виїхала до Литви.