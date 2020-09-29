Тихановська відвідає Берлін, можлива зустріч з Меркель

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська відвідає Берлін 5-6 жовтня і, можливо, зустрінеться з канцлеркою Ангелою Меркель.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в коментарі Reuters сказала прессекретар Тихановської.

За словами прессекретаря Анни Красуліної, можливість зустрічі Тихановської з канцлером в Берліні розглядається, але не була підтверджена.

Нагадаємо, Тихановська зустрілася у вівторок у Вільнюсі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

На зустрічі з керівником Франції обговорювалася можливість організувати переговори про проведення нових президентських виборів у Білорусі і можливе посередництво інших країн, серед них – і Франції.

Раніше Тихановська зустрічалася з прем'єр-міністром Польщі, який вручив їй символічні ключі від нового білоруського центру у Варшаві.

Як відомо, Тихановська у серпні виїхала до Литви.