Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Британія і Канада запровадили санкції проти Лукашенка

Генсек НАТО закликав Грузію прискорити підготовку до членства в Альянсі

Західні ЗМІ: Туреччина надсилає до Азербайджану підконтрольних їй бойовиків

Прикордонники пояснили, як пускатимуть іноземців в Україну та якими є правила самоізоляції






Тихановська відвідає Берлін, можлива зустріч з Меркель

Вівторок, 29 вересня 2020, 16:47

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська відвідає Берлін 5-6 жовтня і, можливо, зустрінеться з канцлеркою Ангелою Меркель.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в коментарі Reuters сказала прессекретар Тихановської.

За словами прессекретаря Анни Красуліної, можливість зустрічі Тихановської з канцлером в Берліні розглядається, але не була підтверджена.

Нагадаємо, Тихановська зустрілася у вівторок у Вільнюсі з президентом Франції Еммануелем Макроном. 

На зустрічі з керівником Франції обговорювалася можливість організувати переговори про проведення нових президентських виборів у Білорусі і можливе посередництво інших країн, серед них – і Франції.

Раніше Тихановська зустрічалася з прем'єр-міністром Польщі, який вручив їй символічні ключі від нового білоруського центру у Варшаві.

Як відомо, Тихановська у серпні виїхала до Литви. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Білорусь Меркель
powered by lun.ua