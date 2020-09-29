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Тихановская посетит Берлин, возможна встреча с Меркель

Вторник, 29 сентября 2020, 16:47

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская посетит Берлин 5-6 октября и, возможно, встретится с канцлером Ангелой Меркель.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии Reuters сказала пресс-секретарь Тихановской.

По словам пресс-секретаря Анны Красулиной, возможность встречи Тихановскойс канцлером в Берлине рассматривается, но не была подтверждена.

Напомним, Тихановская встретилась во вторник в Вильнюсе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

На встрече с руководителем Франции обсуждалась возможность организовать переговоры о проведении новых президентских выборов в Беларуси и возможном посредничестве других стран, среди них - и Франции.

Ранее Тихановская встречалась с премьер-министром Польши, который вручил ей символические ключи от нового белорусского центра в Варшаве.

Как известно, Тихановская в августе уехала в Литву.

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