Президент Євроради вимагає від Росії розслідувати отруєння Навального

Президент Європейської ради Шарль Мішель засудив отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального і закликав російську владу до розслідування цієї події.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я рішуче засуджую спробу змусити замовкнути лідера опозиції Навального з використанням нервово-паралітичної речовини військового зразка. Росія повинна провести повне розслідування, і правосуддя повинно здійснитися", - написав Мішель в Twitter.

I condemn in the strongest possible terms the attempt to silence opposition leader #Navalny with a military grade nerve agent.



Russia must fully investigate and justice must be served. pic.twitter.com/DHd4YoFYrC