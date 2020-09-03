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Президент Євроради вимагає від Росії розслідувати отруєння Навального

Четвер, 3 вересня 2020, 09:33

Президент Європейської ради Шарль Мішель засудив отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального і закликав російську владу до розслідування цієї події.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я рішуче засуджую спробу змусити замовкнути лідера опозиції Навального з використанням нервово-паралітичної речовини військового зразка. Росія повинна провести повне розслідування, і правосуддя повинно здійснитися", - написав Мішель в Twitter.

Напередодні ЄС опублікував заяву, в якій наполягає на необхідності притягнути винних до відповідальності.

Як повідомлялося, 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком". Сліди нервового агента в організмі опозиціонера виявили в спеціальній лабораторії Бундесверу.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не має сумнівів, що Алексєя Навального отруїли, бо намагались змусити замовкнути, і в зв'язку з цим очікує відповідей на "серйозні запитання" від уряду Росії. 

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