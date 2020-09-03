Президент Євроради вимагає від Росії розслідувати отруєння Навального

Президент Європейської ради Шарль Мішель засудив отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального і закликав російську владу до розслідування цієї події.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я рішуче засуджую спробу змусити замовкнути лідера опозиції Навального з використанням нервово-паралітичної речовини військового зразка. Росія повинна провести повне розслідування, і правосуддя повинно здійснитися", - написав Мішель в Twitter.

I condemn in the strongest possible terms the attempt to silence opposition leader #Navalny with a military grade nerve agent.



Russia must fully investigate and justice must be served. pic.twitter.com/DHd4YoFYrC — Charles Michel (@eucopresident) September 2, 2020

Напередодні ЄС опублікував заяву, в якій наполягає на необхідності притягнути винних до відповідальності.

Як повідомлялося, 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком". Сліди нервового агента в організмі опозиціонера виявили в спеціальній лабораторії Бундесверу.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не має сумнівів, що Алексєя Навального отруїли, бо намагались змусити замовкнути, і в зв'язку з цим очікує відповідей на "серйозні запитання" від уряду Росії.