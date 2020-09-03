Президент Евросовета требует от России расследовать отравление Навального

Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил попытку отравления российского оппозиционера Алексея Навального и призвал российские власти к расследованию этого инцидента.

"Я самым решительным образом осуждаю попытку заставить замолчать лидера оппозиции Навального с использованием нервно-паралитического вещества военного образца. Россия должна провести полное расследование, и правосудие должно свершиться", - написал Мишель в Twitter.

I condemn in the strongest possible terms the attempt to silence opposition leader #Navalny with a military grade nerve agent.



Russia must fully investigate and justice must be served. pic.twitter.com/DHd4YoFYrC — Charles Michel (@eucopresident) September 2, 2020

Накануне ЕС опубликовал заявление, в котором настаивает на необходимости привлечь виновных к ответственности.

Как сообщалось, 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком". Следы нервного агента в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера.

Канцлер Германии Ангела Меркель не сомневается, что Алексея Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.