Президент Евросовета требует от России расследовать отравление Навального
Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил попытку отравления российского оппозиционера Алексея Навального и призвал российские власти к расследованию этого инцидента.
"Я самым решительным образом осуждаю попытку заставить замолчать лидера оппозиции Навального с использованием нервно-паралитического вещества военного образца. Россия должна провести полное расследование, и правосудие должно свершиться", - написал Мишель в Twitter.
I condemn in the strongest possible terms the attempt to silence opposition leader #Navalny with a military grade nerve agent.— Charles Michel (@eucopresident) September 2, 2020
Russia must fully investigate and justice must be served. pic.twitter.com/DHd4YoFYrC
Накануне ЕС опубликовал заявление, в котором настаивает на необходимости привлечь виновных к ответственности.
Как сообщалось, 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком". Следы нервного агента в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера.
Канцлер Германии Ангела Меркель не сомневается, что Алексея Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.