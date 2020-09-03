В ЄС закликали не скорочувати термін карантину для хворих на коронавірус через нові спалахи

Глава Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC) Андреа Аммон закликала уряди не скорочувати 14-денний карантин для людей, інфікованих коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

За словами Аммон, рівень поширення інфекції в Європі наближається до показників березня, коли спалах розпочав свою пікову фазу.

"Вірус не спав усе літо. Він не пішов у відпустку. Ми майже повернулися до цифр, які ми бачили в березні", - сказала Аммон, додавши, що дані цього тижня показали, що в Європі було 46 випадків на 100 000 осіб.

Аммон виступала в комітеті Європейського парламенту, що відповідає за охорони здоров'я (ENVI).

Згідно з даними ECDC, в березні в Європі число випадків інфекції почало неухильно зростати, досягнувши до кінця місяця приблизно 40 на 100 000 осіб, а до кінця квітня - до 70 на 100 000 осіб.

За словами Аммон, нинішнє збільшення числа випадків частково пов'язане зі збільшенням кількості перевірок.

Нові випадки також стосуються в основному молодих людей, що призвело до стабілізації кількості госпіталізацій, оскільки хвороба серйозніша для літніх людей.

Однак Аммон сказала, що кількість госпіталізацій знову зростає, що свідчить про сплеск випадків захворювання також серед літніх людей. "Ми хочемо надати особам, які приймають рішення, деякі докази того, на які ризики вони йдуть, скорочуючи карантин", - сказала Аммон.

Вона попередила, що в 3-4% випадків прояви інфекції виникають тільки через 14 днів, що в даний час є стандартною тривалістю карантину.

Аммон додала, що коливання кількості випадків COVID-19 триватимуть до тих пір, поки не буде вакцини, і ступінь поточного зростання буде залежати від "швидкості і ретельності" контрзаходів.

"Як і раніше лише невелика частина населення постраждала від вірусу, а це означає, що всі інші як і раніше схильні до ризику", - сказав вона.

Аммон додав, що повторне відкриття шкіл у вересні не обов'язково пов'язане з підвищеним ризиком передачі інфекції, оскільки в країнах Європи, які вже відкрили їх навесні, не спостерігалося сплесків захворюваності.