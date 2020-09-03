В ЕС призвали не сокращать срок карантина для больных коронавирусом из-за новых вспышек

Глава Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) Андреа Аммон призвала правительства не сокращать 14-дневный карантин для людей, инфицированных коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

По словам Аммон, уровень распространения инфекции в Европе приближается к показателям марта, когда вспышка начала свою пиковую фазу.

"Вирус не спал все лето. Он не ушел в отпуск. Мы почти вернулись к цифрам, которые мы видели в марте", - сказала Аммон, добавив, что данные на этой неделе показали, что в Европе было 46 случаев на 100 000 человек.

Аммон выступала в комитете Европейского парламента, отвечающем за здравоохранение (ENVI).

Согласно данным ECDC, в марте в Европе число случаев инфекции начало неуклонно расти, достигнув к концу месяца примерно 40 на 100 000 человек, а к концу апреля - примерно до 70 на 100 000 человек.

По словам Аммон, нынешнее увеличение числа случаев частично связано с увеличением количества тестов.

Новые случаи касаются в основном молодых людей, что привело к стабилизации количества госпитализаций, поскольку болезнь наиболее серьезна у пожилых людей.

Однако Аммон сказала, что количество госпитализаций снова растет, что свидетельствует о всплеске случаев заболевания также среди пожилых людей. "Мы хотим предоставить лицам, принимающим решения, некоторые доказательства того, на какие риски они идут, сокращая карантин", - сказала Аммон.

Она предупредила, что в 3-4% случаев инфекция проявляется только через 14 дней, что в настоящее время является стандартной продолжительностью карантина.

Аммон добавила, что колебания числа случаев COVID-19 будут продолжаться до тех пор, пока не будет вакцины, и степень текущего роста будет зависеть от "скорости и тщательности" контрмер.

"По-прежнему лишь небольшая часть населения пострадала от вируса, а это значит, что все остальные по-прежнему подвержены риску", - сказал она.

Аммон добавила, что повторное открытие школ в сентябре не обязательно связано с повышенным риском передачи инфекции, поскольку в странах Европы, которые уже открыли их весной, не наблюдалось всплесков заболеваемости.