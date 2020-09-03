Популістські настрої в Німеччині значно знизились - опитування

Кількість жителів Німеччини, сприйнятливих до популістських ідей, значно зменшилася за останні два роки.

Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом Bertelsmann Stiftung та Берлінським центром соціальних наук WZB, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

За даними опитування, лише один з п'яти німців, які мають право голосу, мають популістське мислення, тоді як два роки тому таких було кожен третій.

Згідно з дослідженням, частка непопулістських виборців також збільшилася вдвічі за два роки.

Дослідники відзначили, що антипопулістські зрушення почали наступати задовго до пандемії коронавірусу, коли хвиля популізму досягла свого піку в кінці 2018 року і з того часу значно вщухла.

Цю тенденцію посилила зростаюча довіра до роботи уряду у зв'язку з коронавірусною кризою.

Але автори дослідження, як і раніше побоюються, що правий популістський рух може стати більш радикальним. Це особливо стосується ультраправої політичної партії "Альтернатива Німеччини", яка все більше перетворюється на партію правих екстремістських виборців, зазначається в дослідженні.

Дослідження проводилося в червні, було опитано 10 000 респондентів, які мають право голосу в Німеччині.