Популистские настроения в Германии значительно снизились - опрос

Количество жителей Германии, восприимчивых к популистским идеям, значительно уменьшилось за последние два года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом Bertelsmann Stiftung и Берлинским центром социальных наук WZB, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

По данным опроса, лишь один из пяти немцев, имеющих право голоса, имеют популистское мышления, тогда как два года назад таких было каждый третий.

Согласно исследованию, доля непопулистских избирателей также увеличилась вдвое за два года.

Исследователи отметили, что антипопулистские сдвиги начали наступать задолго до пандемии коронавируса, когда волна популизма достигла своего пика в конце 2018 года и с тех пор значительно утихла.

Эту тенденцию усилила растущая доверие к работе правительства в связи с коронавирусным кризисом.

Но авторы исследования, по-прежнему опасаются, что прав популистское движение может стать более радикальным. Это особенно касается ультраправой политической партии "Альтернатива Германии", которая все больше превращается в партию правых экстремистских избирателей, отмечается в исследовании.

Исследование проводилось в июне, было опрошено 10 000 респондентов, имеющих право голоса в Германии.