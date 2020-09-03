Прозахідний президент Чорногорії: ми готові перейти в опозицію

Президент Чорногорії Міло Джуканович заявив, що його прозахідна партія готова піти в опозицію після трьох десятиліть при владі, якщо теперішні опозиційні сили домовляться про коаліцію після їх успіху на парламентських виборах.

Про це Джуканович розповів у інтерв’ю австрійському телеканалу ORF, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTCG.

"Ми не маємо наміру сперечатися з виборчою волею громадян. Виборча воля громадян така, ми будемо поважати її і так само палко будемо боротися за нашу політику з лави опозиції", - заявив Джуканович.

Говорячи про те, чи є його партії ще шанс сформувати уряд на наступний термін, Джуканович сказав, що неофіційні результати виборів, які прийняла його партія, відомі, і привітав конкурентів.

Згідно з попередніми результатами виборів, три опозиційні сили -"За майбутнє Чорногорії", "Мир - це наша нація" і "Чорні та білі" - сукупно отримали понад половину місць у наступному скликанні парламенту Чорногорії - 41 із 81.

Демократична партія соціалістів Міла Джукановича отримала 40 місць разом з партіями меншин та традиційними партнерами (двома соціал-демократичними партіями), відтак наодинці не має більшості.

Опозиційні сили Чорногорії вже почали домовлятися про коаліцію у новому парламенті.

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