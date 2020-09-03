Прозападный президент Черногории: мы готовы перейти в оппозицию

Президент Черногории Мило Джуканович заявил, что его прозападная партия готова уйти в оппозицию после трех десятилетий у власти, нынешние оппозиционные силы договорятся о коалиции после их успеха на парламентских выборах.

Об этом Джуканович рассказал в интервью австрийскому телеканалу ORF, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTCG.

"Мы не намерены спорить с избирательной волей граждан. Избирательная воля граждан такая, мы будем уважать ее и так же горячо будем бороться за нашу политику со скамейки оппозиции", - заявил Джуканович.

Говоря о том, является ли его партии еще шанс сформировать правительство на следующий срок, Джуканович сказал, что неофициальные результаты выборов, которые приняла его партия, известны, и поздравил конкурентов.

Согласно предварительным результатам выборов, три оппозиционные силы - "За будущее Черногории", "Мир - это наша нация" и "Черные и белые" - совокупно получили более половины мест в следующем созыве парламента Черногории - 41 с 81.

Демократическая партия социалистов Мила Джукановича получила 40 мест вместе с партиями меньшинств и традиционными партнерами (двумя социал-демократическими партиями), затем один не имеет большинства.

Оппозиционные силы Черногории уже начали договариваться о коалиции в новом парламенте.

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