Француза оштрафували на 1000 євро за поцуплений на Сардинії пісок

Француза оштрафували на 1000 євро на Сардинії після вилучення з його багажу піску, взятого на італійському острові.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Турист, особа якого не повідомляється, в аеропорту Кальярі пройшов перевірку в охоронців, відповідальних за захист узбережжя, які виявили в пластиковій пляшці два кілограми дрібного піску.

"Така поведінка не тільки шкодить навколишньому середовищу, але й ставить під загрозу підтримку берегової лінії, призначеної для сталого розвитку туризму на Сардинії", - повідомили в поліції.

Пісок на острові унікальний: його колір варіюється від білосніжного до темно-рожевого.

У серпні 2019 року французька подружня пара була заарештована на Сардинії з 40 кг піску в машині.

Сардинія вже кілька років забороняє туристам брати пісок зі своїх пляжів і накладає великі штрафи на порушників.

Італійський острів протягом багатьох років потерпав від крадіжок "природних сувенірів", таких як пісок, мушлі або галька. В Інтернеті при цьому процвітає незаконна торгівля, де ці природні багатства можуть бути перепродані за високими цінами.

На багатьох пляжах Сардинії встановлені знаки, щоб відлякати туристів, які намагаються вкрасти пісок. В деяких місцях були також найняті охоронці для спостереження за пляжами.