Француза оштрафовали на 1000 евро за украденный на Сардинии песок

Француза оштрафовали на 1000 евро на Сардинии после изъятия из его багажа песка, взятого на итальянском острове.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Турист, личность которого не сообщается, в аэропорту Кальяри прошел проверку у охранников, ответственных за защиту побережья, которые обнаружили в пластиковой бутылке два килограмма мелкого песка.

"Такое поведение не только вредит окружающей среде, но и ставит под угрозу поддержание береговой линии, предназначенной для устойчивого развития туризма на Сардинии", - сообщили в полиции.

Песок на острове уникальный: его цвет варьируется от белоснежного до темно-розового.

В августе 2019 года французская супружеская пара была арестована на Сардинии с 40 кг песка в машине.

Сардиния уже несколько лет запрещает туристам брать песок со своих пляжей и налагает большие штрафы на нарушителей.

Итальянский остров на протяжении многих лет страдает от краж "природных сувениров", таких как песок, ракушки или галька. В интернете при этом процветает незаконная торговля, где эти природные богатства могут быть перепроданы по высоким ценам.

На многих пляжах Сардинии установлены знаки, чтобы отпугнуть туристов, которые пытаются украсть песок. В некоторых местах были также наняты охранники для наблюдения за пляжами.