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AirBaltic анонсувала прямі рейси з Києва до Вільнюса 

Четвер, 3 вересня 2020, 15:32

Авіакомпанія airBaltic має намір з 6 жовтня відкрити прямий рейс з Вільнюса до Києва. 

Про це авіакомпанія проінформувала avianews.com, пише "Європейська правда". 

Відповідно до представленого розкладу, польоти будуть виконуватися три рази на тиждень по вівторках, четвергах і суботах в аеропорт Бориспіль.

Вильоти з Вільнюса заплановані на 6:55, повернення з Києва - о 09:10. Час у дорозі становитиме 1 годину 20 хвилин. На лінії буде використовуватися літак Airbus A220-300.

Мінімальна ціна авіаквитків за найнижчим тарифом Green на рейси з Києва до Вільнюса починається від 28 євро в одну сторону, на рейси з Вільнюса до Києва - від 20 євро в одну сторону.

Тариф Green включає перевезення тільки 8 кг ручної поклажі, є безповоротним, проте дозволяє без штрафу вносити зміни в квиток з можливою доплатою різниці тарифів, якщо новий квиток виявиться дорожчим за старий.

Раніше літній графік польотів airBaltic включав прямі рейси з Риги до Києва, Одеси та Львова. Однак після введення коронавірусних обмежень на польоти авіакомпанія залишила серед доступних маршрути Рига-Київ і Рига-Одеса та неодноразово переносила дату відновлення польотів в Україну.

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