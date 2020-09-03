В МЗС відповіли Лукашенку: не треба шукати ворогів там, де їх нема

У Міністерстві закордонних справ України порадили Білорусі "не шукати ворогів там, де їх нема" після останніх звинувачень Александра Лукашенка, який виконує обов'язки президента Білорусі, на адресу України.

Про це йдеться в оприлюдненому у четвер коментарі українського дипломатичного відомства, пише "Європейська правда".

"Вичерпна відповідь на закиди окремих політиків щодо нібито залучення України в організацію протестів у Республіці Білорусь була вчора надана міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Він, зокрема, наголосив, що Україна не вела, не веде і не буде вести жодної підривної діяльності проти Білорусі", - підкреслили у МЗС.

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У зв’язку з "черговим безпідставним обвинуваченням" у втручанні у внутрішні справи Білорусі, висловленим Лукашенком, у міністерстві закликали білоруських друзів та партнерів "не піддаватися на інформаційні провокації, аби не потрапити у пастку пропаганди та фейків".

"Не треба шукати ворогів там, де їх немає", - заявили в МЗС.

У четвер 3 вересня Лукашенко вчергове виступив із заявою про втручання іноземних держав, серед яких і Україна, у внутрішні справи Білорусі.

З подібними заявами Лукашенко виступав і раніше, після чого офіційний Київ викликав на консультації свого посла у Мінську.

Україна послідовно заперечує втручання у внутрішні справи сусідньої держави.